Economia subacquea censite 189 imprese | nuove tecnologie e opportunità di lavoro

Sono state censite 189 imprese nel settore dell’economia subacquea in Italia, che già genera circa 3,5 miliardi di euro. Il primo Rapporto nazionale sull’underwater fornisce una panoramica di questo ecosistema, evidenziando l’uso di nuove tecnologie e le opportunità di lavoro che crea. La relazione descrive un settore in crescita e strategico per il Paese.

La dimensione sottomarina italiana già fattura 3,5 miliardi di euro. Il primo Rapporto nazionale sull’underwater offre una fotografia organica di un ecosistema produttivo e strategico per il Paese. Il Rapporto, realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare - OsserMare di Informare, con il contributo scientifico del Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne, in collaborazione con il PNS – Polo Nazionale della dimensione Subacquea, Unioncamere e Assonautica, è stato presentato in Senato grazie a una iniziativa promossa dalla presidente dell’Intergruppo Parlamentare per l'Economia del Mare, senatrice Simona Petrucci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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