Economia e lavoro uno studio svela che il 95% delle buone performance finanziarie è generata da un’alta qualità del decision making

Da lopinionista.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio rivela che il 95% delle performance finanziarie positive dipende dall’alta qualità delle decisioni prese. Secondo i ricercatori, le decisioni efficaci sono fondamentali per il successo economico delle aziende. L’analisi evidenzia come il processo decisionale rappresenti la componente più critica per il miglioramento dei risultati finanziari. La ricerca sottolinea l’importanza di sviluppare competenze e strategie per ottimizzare le scelte aziendali.

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MILANO – “Pensare è il lavoro più difficile che esista. Probabilmente è questa la ragione per cui così pochi vi si dedicano”, parola di Henry Ford l’imprenditore che ha fondato la storica casa automobilistica. Le più recenti ricerche internazionali, infatti, hanno confermato che, anche nell’era dell’Intelligenza Artificiale, il valore strategico delle decisioni umane rimane (e rimarrà ancora per molti anni) insostituibile. Una riflessione particolarmente rilevante per il settore dello sport trading, dove velocità di esecuzione, analisi dei dati e capacità di interpretazione convivono in un contesto di elevata complessità e continua incertezza finanziaria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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