Ecco il Giffoni Film Festival domani il via con Bella Ramsey

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 56ª edizione del Giffoni Film Festival si svolgerà a Giffoni Valle Piana dal 24 al 25 luglio. La manifestazione prenderà il via con la partecipazione dell’attrice britannica Bella Ramsey, che sarà presente alla cerimonia di apertura. L’evento prevede proiezioni, incontri e attività dedicate ai giovani e ai professionisti del cinema. La location principale sarà il centro cittadino, con eventi distribuiti in diverse aree del paese.

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Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto per la 56ª edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, da domani al 25 luglio.   La cerimonia ufficiale di apertura è in programma alle 16.30 nella Sala Truffaut, con la partecipazione di Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura, Eventi e Personale della Regione Campania.   “ Ogni edizione – spiega Jacopo Gubitosi – rappresenta una nuova sfida e una nuova occasione di crescita. Giffoni continua a essere un luogo unico, dove migliaia di giovani provenienti da culture, Paesi e storie diverse si incontrano per dialogare, ascoltarsi e costruire insieme uno sguardo sul futuro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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