Due sentenze hanno suscitato reazioni contrastanti in Italia: una ha chiuso un procedimento giudiziario, l’altra ha alimentato dubbi sulla fiducia nelle istituzioni. Le decisioni recenti rischiano di acuire la sfiducia pubblica nel sistema giudiziario, evidenziando come alcuni casi continuino a dividere l’opinione pubblica tra chi vede giustizia fatta e chi invece percepisce ingiustizie. Le pronunce sono state emesse nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni.

Ci sono sentenze che chiudono un processo e altre che aprono una ferita nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Le decisioni arrivate in queste ore rischiano di appartenere alla seconda categoria. Da una parte Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto alla sua attività. Dall’altra Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime innocenti. Sono due vicende completamente diverse, giuridicamente non comparabili e disciplinate da fattispecie di reato differenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Due sentenze, due Italie: c’è una giustizia in cui è molto difficile credere ancora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché la giustizia è nel mirino del governo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Corte Suprema ancora dalla parte di Trump: due sentenze per la stretta sui migranti

12 false convinzioni sul cibo a cui non abbiamo ancora smesso di credereContinuano a diffondersi credenze errate sull’alimentazione, come l’idea che saltare i pasti faccia bene o che i prodotti light siano sempre salutari.

Argomenti più discussi: Violenza domestica, Italia condannata dalla CEDU: madre e figli lasciati per tre anni in una casa rifugio; Sipario sugli Europei U20 con due bronzi e tre quinti posti per l’Italia; È stato condannato in appello l'uomo che era stato assolto due volte dall'accusa di violenza sessuale per la reazione non tempestiva della vittima; Legittima difesa, cosa dice la legge in Italia e perché Roggero è stato condannato.