doppio incontro con salmoria e vivarelli

L’incontro con gli scrittori Stefano Salmoria e Alberto Vivarelli in programma stasera, 16 luglio, alle ore 21, alla villa Smilea, conclude la prima fase della rassegna " Giallo al castello " promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Montale in collaborazione con l’ Auser. La seconda fase della manifestazione si terrà nel mese di settembre con altri due incontri. Stasera al centro del confronto ci saranno due libri: "Occhi scuri che lungamente mi guardano passando" di Stefano Salmoria (foto) e "La bambina di Montmalon" di Alberto Vivarelli. Condurrà Maurizio Gori di Giallo Pistoia, l’associazione che collabora attivamente alla programmazione della rassegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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