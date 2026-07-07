Doppio incontro nella sede dell’Inter | tutti i dettagli | CM

L’Inter ha organizzato un doppio incontro nella propria sede, concentrandosi sulla pianificazione futura e sui giovani della squadra. La dirigenza sta aspettando le operazioni di mercato in entrata, mentre prosegue il pressing su Khalaili, con il club che ha raggiunto un’intesa di massima con il giocatore nei giorni scorsi. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali accordi ufficiali o altre trattative.

La dirigenza di Viale della Liberazione, in attesa dei colpi in entrata, pianifica il futuro di alcuni giovani della cantera nerazzurra Continua il pressing costante dell’ Inter per Khalaili, con il club nerazzurro che nei giorni scorsi ha trovato l’intesa di massima con il giocatore. Matias Mancuso nella sede dell’Inter – Foto Calciomercato.it Adesso i campioni d’Italia spingono per avere il via libera dall’ Union St. Gilloise, che potrebbe essere trovato sulla base di 25 milioni di euro più bonus. L’Inter vuole chiudere in fretta per evitare inserimenti e intanto domani accoglierà Provedel, con l’ormai ex portiere della Lazio che sarà a Milano per le consuete visite mediche e la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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