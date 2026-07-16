Dopo 17 anni sono tornato a casa Marco Laganà e il ritorno nella sua Reggio Calabria

Dopo 17 anni, Marco Laganà è tornato a giocare nella squadra di basket della sua città, Reggio Calabria. Ha annunciato il suo ritorno attraverso un messaggio sui social, specificando di aver scelto di vestire di nuovo la maglia della Pallacanestro Viola. Laganà ha spiegato che il suo obiettivo è contribuire alla squadra e riprendere l’attività agonistica nella sua città natale. Non sono stati forniti dettagli su accordi o durata del contratto.

Marco Laganà svela le emozioni dietro il ritorno a casa per vestire la maglia della Pallacanestro Viola Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Dopo anni di distanza, sono tornato a casa. Il patrigno mi ha accolto con un sorriso — e un colpo.

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