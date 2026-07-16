Donald Trump finisce sulle monete da 1 dollaro | è vietato dalla legge ma lui sfrutta un cavillo

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il volto di Donald Trump comparirà sulle monete da 1 dollaro commemorative dei 250 anni dell'Indipendenza USA. L'annuncio del Segretario del Tesoro Bessent: "Simbolo perenne di patriottismo". Non sono mancate le polemiche: la legge federale vieterebbe questa operazione, ma l'ex tycoon ha trovato il modo di farlo lo stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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