Donald Trump finisce sulle monete da 1 dollaro | è vietato dalla legge ma lui sfrutta un cavillo
Il volto di Donald Trump comparirà sulle monete da 1 dollaro commemorative dei 250 anni dell'Indipendenza USA. L'annuncio del Segretario del Tesoro Bessent: "Simbolo perenne di patriottismo". Non sono mancate le polemiche: la legge federale vieterebbe questa operazione, ma l'ex tycoon ha trovato il modo di farlo lo stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Un altro tassello di America Latina che finisce nelle mani della destra, per la gioia di Donald Trump. Keiko Fujimori, figlia dell’ex dittatore Alberto, è stata eletta per un soffio di voti alla presidenza del Perù, dopo uno spoglio interminabile. Le sfide sono enormi: l facebook
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