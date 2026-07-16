Domenica la selezione per la montagna

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica si è svolta la selezione per la montagna in vista delle competizioni di Bugia, che si terranno dal 31 luglio al 2 agosto 2026. La manifestazione, giunta alla sua 50ª edizione, vedrà la partecipazione di 384 concorrenti provenienti da diverse regioni, pronti a contendersi il titolo di bugiardo più grande del pianeta. La gara si svolge a Le Piastre, con un numero di partecipanti che rappresenta un record rispetto alle edizioni precedenti.

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Il Campionato Italiano e Mondiale della Bugia spegne 50 candeline e lo fa con numeri da record. A Le Piastre dal 31 luglio al 2 agosto 2026, si sfideranno ben 384 concorrenti pronti a contendersi il titolo di bugiardo più grande del pianeta. Tra le curiosità più sorprendenti: 50 studenti di un istituto del Tamil Nadu, in India, partecipano ormai da anni, tanto che l’Accademia della Bugia ha deciso di premiarli con una laurea honoris causa da bugiardi, scritta in italiano, inglese e indiano. I numeri parlano chiaro: 168 disegnatori stranieri da 47 Paesi di tutti e cinque i continenti, 70 disegnatori italiani, 56 aspiranti scrittori bugiardi, 25 raccontatori sul palco e 15 voci pronte a mentire su Radio Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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