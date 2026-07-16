domenica la selezione per la montagna

Il Campionato Italiano e Mondiale della Bugia spegne 50 candeline e lo fa con numeri da record. A Le Piastre dal 31 luglio al 2 agosto 2026, si sfideranno ben 384 concorrenti pronti a contendersi il titolo di bugiardo più grande del pianeta. Tra le curiosità più sorprendenti: 50 studenti di un istituto del Tamil Nadu, in India, partecipano ormai da anni, tanto che l’Accademia della Bugia ha deciso di premiarli con una laurea honoris causa da bugiardi, scritta in italiano, inglese e indiano. I numeri parlano chiaro: 168 disegnatori stranieri da 47 Paesi di tutti e cinque i continenti, 70 disegnatori italiani, 56 aspiranti scrittori bugiardi, 25 raccontatori sul palco e 15 voci pronte a mentire su Radio Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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