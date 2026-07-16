Domanda supplenze max 150 preferenze | come funziona il posto orario La novità 2026

Durante un intervento trasmesso su OrizzonteScuola TV il 14 luglio 2026, è stata spiegata la procedura per le domande di supplenza, che ora consente di indicare fino a 150 preferenze di sede. È stato chiarito come funziona il posto orario e l'assegnazione delle sedi, con particolare attenzione alle novità previste per il 2026. La discussione è stata condotta da un esperto di normativa scolastica.

Nel question time del 14 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Luigi Quattrocchi, docente ed esperto di normativa scolastica, sono state affrontate le procedure per le immissioni in ruolo e la scelta delle sedi. Particolare attenzione è stata riservata alle 150 preferenze e alla corretta indicazione degli spezzoni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Apertura graduatorie supplenze: chiarimenti GPS, GI, 150 e 20 scuole

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