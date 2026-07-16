Un uomo di 27 anni è stato colpito da un divieto di accesso e stazionamento nei pressi di locali pubblici per due anni. La misura è stata decisa dopo che ha disturbato i clienti di un bar e ha aggredito i poliziotti intervenuti a Pinarella di Cervia. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per sedare la situazione e gestire il comportamento dell’uomo, che ha minacciato e oltraggiato gli agenti.

Divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei locali pubblici per due anni, queste le disposizioni nei confronti di un cittadino senegalese di 27 anni residente a Cervia, protagonista di un episodio di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale avvenuto a Pinarella di Cervia. Il provvedimento, noto come “DASPO Willy“, è stato emesso dal Questore della Provincia di Ravenna a seguito dei fatti accaduti l’11 luglio. Il provvedimento a Cervia L’episodio che ha portato al DASPO Willy I reati contestati e i precedenti Le motivazioni del provvedimento Il provvedimento a Cervia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Ravenna ha adottato il cosiddetto DASPO Willy nei confronti di un giovane senegalese residente a Cervia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Disturba i clienti di un bar e aggredisce i poliziotti intervenuti a Cervia, il provvedimento contro un 27enne

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