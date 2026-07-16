Andrea Passacantando (nella foto), presidente del Distretto Biologico Marche, qual è la vostra missione? "Quello che ci contraddistingue rispetto a tanti altri distretti in Italia non è solo la dimensione o il numero di imprese ed enti: siamo l’unico distretto che ha visto tutte le associazioni di categoria e le società cooperative svestirsi della propria maglietta e mettersi a disposizione della proposta della governance regionale. Un percorso che siamo riusciti a portare a termine: dopo il riconoscimento, abbiamo cercato anche di portare contenuti significativi". Quali? "L’idea in questa prima fase non è creare un doppione di qualcosa che esiste già, ma lavorare per arrivare al consumatore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Distretto Biologico Marche: "C’è grande vivacità. Abbiamo una Ferrari, ora facciamola correre"

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