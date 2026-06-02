Sono stati presentati nuovi gioielli estivi caratterizzati da perline colorate, conchiglie, bangles scultorei e dettagli ispirati al mare. Questi accessori sono stati descritti come elementi che, oltre a completare un abbigliamento, richiamano immediatamente atmosfere marine, ricordi e sensazioni legate all’estate. La collezione si concentra su temi di libertà, leggerezza e fantasia, tipici della stagione estiva.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Da indossare in riva al mare ma anche in città, i gioielli d’estate reinterpretano il concetto di eleganza con un mix di spontaneità, creatività e spirito vacanziero Ci sono accessori che completano un look e altri che riescono a evocare immediatamente un luogo, un ricordo o una sensazione. I gioielli d’estate appartengono senza dubbio alla seconda categoria. Nella stagione 2026 si ispirano al mare, ai viaggi e all’artigianalità, trasformandosi in piccoli talismani da indossare ogni giorno. Dalle collane di conchiglie alle perline colorate, passando per bangles scultorei e dettagli dal fascino etnico, ecco 5 tendenze bijoux che accompagneranno la bella stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perline variopinte, conchiglie, bangles scultorei e dettagli ispirati al mare: i gioielli d’estate raccontano una stagione all’insegna della libertà, della leggerezza e della fantasia

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