I deputati del Partito Democratico hanno richiesto al Governo fondi supplementari per la diga di Vetto. La richiesta arriva mentre sulla terra reggiana si verificano condizioni di caldo intenso e frequenti temporali estivi. Il ministro delle Infrastrutture ha risposto affermando che ora ci sono più risorse disponibili per interventi sulla diga.

Mentre suIla terra reggiana riarsa dal caldo si abbatte l’ennesima tempesta estiva, i deputati dem Andrea Rossi e Ilenia Malavasi chiedono al Governo di mettere sul tavolo risorse certe e aggiuntive per la diga di Vetto. Il collega Gianluca Vinci, Fratelli d’Italia, li accoglie con sarcasmo: "Finalmente, dopo decenni, sono venuti dalla nostra parte". Il nuovo capitolo del confronto sull’invaso dell’Enza si apre con un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e con la rivendicazione di primogenitura dell’impegno sul tema del centrodestra reggiano. Rossi e Malavasi ricordano che "la realizzazione della diga di Vetto rappresenta da decenni un’infrastruttura strategica per i territori delle province di Reggio, Parma e, più in generale, per la sicurezza idrica dell’Emilia-Romagna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga, i Dem chiedono più risorse. Vinci: "Ora sono dalla nostra parte"

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