Difesa Cavo Dragone | La Nato continua a produrre risultati concreti

Notizia in breve

La NATO ha registrato un aumento degli investimenti nella difesa, con capacità militari in crescita e una base industriale in espansione. Gli alleati europei e il Canada assumono una responsabilità maggiore per la sicurezza collettiva, secondo le dichiarazioni di un rappresentante dell'organizzazione. La cooperazione tra i paesi aderenti si traduce in risultati concreti nel rafforzamento delle capacità e nella responsabilizzazione degli alleati.