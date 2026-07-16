Difesa Cavo Dragone | La Nato continua a produrre risultati concreti
La NATO ha registrato un aumento degli investimenti nella difesa, con capacità militari in crescita e una base industriale in espansione. Gli alleati europei e il Canada assumono una responsabilità maggiore per la sicurezza collettiva, secondo le dichiarazioni di un rappresentante dell'organizzazione. La cooperazione tra i paesi aderenti si traduce in risultati concreti nel rafforzamento delle capacità e nella responsabilizzazione degli alleati.
Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - "La Nato continua a produrre risultati concreti. Gli investimenti nella difesa crescono, le capacità militari vengono rafforzate, la base industriale si espande e gli alleati europei, insieme al Canada, che includiamo naturalmente in questa accezione, assumono una responsabilità sempre maggiore per la sicurezza comune. Il vertice di Ankara conferma i progressi degli alleati verso gli obiettivi che ci eravamo prefissati l'anno scorso a l'Aia, a partire dall'impegno di destinare il 5% del Pil alla Difesa entro il 2035". Così l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, descrive lo stato di salute dell'organizzazione intergovernativa e le prospettive future, intervenendo all'iniziativa annuale della Med-Or Italian Foundation presieduta da Marco Minniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Chair of the NATO Military Committee | Leaders Talk
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