Nel fine settimana, in Toscana si svolgono dieci sagre, tutte concentrate in diverse località della regione. Questi eventi offrono occasioni di degustazione di specialità locali e di ascolto di musica popolare. Le manifestazioni si tengono in piazze e vie di paesi e città, attirando residenti e visitatori. Le sagre si svolgono principalmente nelle ore serali, con stand gastronomici e momenti di intrattenimento.

Firenze, 16 luglio 2026 – Con l’estate le sagre non lasciano, anzi raddoppiano: la Toscana c ontinua a essere anche in questo periodo costellata da tante iniziative e feste di paese. Appuntamenti in cui frescheggiare, a sera, negli spazi all’aperto messi a disposizione dai paesi. Con un esercito di volontari pronto a far funzionare al meglio la macchina organizzativa. Dal Mugello alla Maremma, dall’entroterra al mare, sono tante le sagre tra cui scegliere. Molte cominciano già dal venerdì, visto il periodo di ferie di molte persone che pianificano gite fuoriporta serali anche nei giorni lavorativi. Una bella occasione non solo per provare tanti prodotti enogastronomici a chilometri zero, ma anche per ascoltare buona musica: non sono poche le sagre in cui suonano gruppi musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci sagre in Toscana nel weekend: ecco dove frescheggiare tra enogastronomia e musica

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