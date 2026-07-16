Diamanti perché non sono più i migliori amici delle ragazze? Matrimoni in calo e nuovi desideri è crisi per il settore

Il mercato dei diamanti grezzi sta attraversando una crisi, con un calo delle vendite e dei matrimoni. Molte persone scelgono di investire in viaggi, case ed esperienze anziché in gioielli. I diamanti sintetici, più economici e considerati più etici, stanno sostituendo quelli naturali. La domanda per i diamanti tradizionali diminuisce, influenzando il settore.

Il mercato dei diamanti grezzi è in crisi. Sempre più persone preferiscono investire in viaggi, case ed esperienze piuttosto che nel matrimonio. Inoltre, i diamanti creati in laboratorio rappresentano un'alternativa più economica e anche eticamente migliori agli occhi di molti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CLARA, sangiovanni - LE RAGAZZE (Official Video)

Notizie e thread social correlati

Lorenzo Salvetti: “Dopo Amici sarò Maradona. In passato sono andato in crisi perché mi sono ritrovato in situazioni più grandi di me a 16 anni. A Sanremo 2027? Solo con un pezzo forte”Lorenzo Salvetti, 18 anni, ha vinto la venticinquesima edizione di Amici ed è già al lavoro su nuovi progetti.

Leggi anche: Perché Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi non sono più amici

Temi più discussi: È molto facile banalizzare questo gesto, ma si tratta della prima grande decisione di spesa presa da sole dopo molto tempo: cos'è e come funziona il nuovo trend dell'anello di divorzio; Palazzo Prosperi Sacrati riapre dopo trent’anni; Non solo oro: il valore nascosto di gioielli, diamanti e orologi; L'entusiasmo di 'Alino' Diamanti: Il Cesena una bella sorpresa, in Australia sono maturato come uomo.

Tutta Vita di Olly arriva a nove dischi di platino: ne manca uno solo al diamante. Con le soglie attuali ci sono riusciti in due, Lazza con Sirio e Marracash con Persona. Olly sarebbe il terzo, e il primo non-rap. x.com

Diamanti, perché non sono più i migliori amici delle ragazze? Matrimoni in calo e nuovi desideri, è crisi per il settoreIl mercato dei diamanti grezzi è in crisi. Sempre più persone preferiscono investire in viaggi, case ed esperienze piuttosto che nel matrimonio ... fanpage.it

I diamanti si sono dati alla fisica quantisticaDa diverso tempo De Beers, la famosa società che estrae e vende diamanti, è in difficoltà. La concorrenza dei diamanti sintetici, prodotti soprattutto in Cina, ha ridotto fortemente la domanda di ... ilpost.it