di ruscio chiede chiarezza sulla struttura di via respighi

In attesa di conoscere il parere definitivo sulla sua compatibilità come consigliere comunale – che dovrebbe arrivare a giorni –, Saturnino Di Ruscio sottopone alla maggioranza un’ulteriore questione: quella della nuova struttura che vedrà la luce in via Respighi. Si tratta di un edificio residenziale e commerciale dalla storia lunga e accidentata: il permesso a costruire, ottenuto nel 2009, è stato poi revocato nel 2014 per problematiche giudiziarie. Nel 2021 la nuova proprietà – Coop Alleanza 3.0 – dà nuovamente il via ai lavori, la cui fine era prevista per aprile 2023. Ad oggi la struttura risulta ancora circondata dalle transenne e non sono visibili i cartelli di cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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