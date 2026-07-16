descalzi nuovo blocco hormuz cambia situazione energetica mondiale

Un nuovo blocco nello stretto di Hormuz ha modificato la situazione energetica globale. Finora, circa 400 milioni di barili sono stati prelevati dalle riserve dei Paesi OCSE, evitando un aumento immediato dei prezzi. Attualmente, il prezzo del petrolio si mantiene tra i 90 e i 100 dollari al barile. La manovra di riserva ha temporaneamente contenuto le oscillazioni di mercato, senza ancora evidenziare un problema grave.

«Siamo in una situazione, da un punto di vista energetico, che ovviamente il prezzo non ha ancora certificato come un grosso problema perché sono state utilizzate circa 400 milioni di barili di riserve, per i Paesi Ocse, che sono state immesse nel mercato e questo ha permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari». Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, in audizione alla commissione Attività produttive della Camera. «Con la firma dell’accordo (con l’Iran, ndr) c’è stata una caduta a 68 dollari, adesso siamo ritornati sugli 85 - ha detto Descalzi - ovviamente perché non c’è stato poi un seguito positivo a quella firma, adesso dall’11 non è passata più neanche una nave per lo stretto, quindi c’è un nuovo blocco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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