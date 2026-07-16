Derivazioni idroelettriche | 3,7 milioni a tredici Comuni

La Giunta regionale ha approvato il riparto di 3,7 milioni di euro destinati a tredici Comuni, provenienti dai canoni di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore all’ambiente e all’energia. La delibera riguarda le risorse per l’anno 2026.

PERUGIA - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambiente e all’energia Thomas De Luca, ha approvato la delibera riguardante il riparto delle risorse derivanti dai canoni di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche per l’annualità 2026. In attuazione della legge regionale numero 1 del 6 marzo 2023, lo stanziamento complessivo di 3.697.000 euro sarà destinato a favore di 13 Comuni umbri, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione dei territori che ospitano i grandi impianti. Le risorse, calcolate sulla base della popolazione residente al primo gennaio 2026, sono state suddivise... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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