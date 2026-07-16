Denatalità quali sono le città italiane in cui nascono meno bambini

Da gravidanzaonline.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, alcuni capoluoghi registrano tassi di natalità molto bassi rispetto alla media nazionale. La diminuzione delle nascite è un fenomeno diffuso, ma in alcune città i dati sono particolarmente critici. I numeri ufficiali mostrano che in certe località si registrano meno bambini rispetto ad altre, confermando una tendenza di calo demografico più marcata in alcune aree rispetto ad altre del Paese.

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L’Italia continua a fare i conti con una delle sue trasformazioni più profonde: il progressivo calo delle nascite. Se il fenomeno interessa l’intero Paese, osservando i dati a livello comunale emergono differenze significative, con alcuni capoluoghi che registrano tassi di natalità ben al di sotto della media nazionale. L’analisi dei dati Istat, elaborata da Openpolis, fotografa una geografia della denatalità che colpisce soprattutto alcune aree del Centro-Sud e delle isole. Nel 2022 il tasso medio nazionale era pari a 6,7 nati ogni mille abitanti, ma numerosi capoluoghi si collocavano ben al di sotto di questa soglia. A occupare gli ultimi posti della classifica sono tre città della Sardegna. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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