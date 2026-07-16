In Italia, il numero di nascite continua a diminuire, con alcune città che mostrano tassi di natalità molto bassi rispetto alla media nazionale. I dati comunali evidenziano variazioni significative tra le diverse aree, con alcune città che registrano meno di un bambino nato ogni mille abitanti. La tendenza al calo delle nascite si conferma su tutto il territorio, interessando sia grandi città sia località più piccole.

L’Italia continua a fare i conti con una delle sue trasformazioni più profonde: il progressivo calo delle nascite. Se il fenomeno interessa l’intero Paese, osservando i dati a livello comunale emergono differenze significative, con alcuni capoluoghi che registrano tassi di natalità ben al di sotto della media nazionale. L’analisi dei dati Istat, elaborata da Openpolis, fotografa una geografia della denatalità che colpisce soprattutto alcune aree del Centro-Sud e delle isole. Nel 2022 il tasso medio nazionale era pari a 6,7 nati ogni mille abitanti, ma numerosi capoluoghi si collocavano ben al di sotto di questa soglia. A occupare gli ultimi posti della classifica sono tre città della Sardegna. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Denatalità, quali sono le città italiane in cui nascono meno bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quali sono le migliori aziende italiane per cui lavorare, secondo il Financial TimesAutomobili Lamborghini si classifica prima tra le aziende italiane nella lista “Europe's Best Employers 2026” pubblicata dal Financial Times in...

Temi più discussi: Denatalità, quali sono le città italiane in cui nascono meno bambini; Crollo delle nascite in Ticino, la risposta tecnologica alla crisi demografica è insufficiente; Roccella, portato in Europa lavoro del Governo italiano sulla demografia; Emergenza denatalità, lanciato il Manifesto Fertilità 2030 dall’Associazione italiana fertilità.

#omnibusla7 squadre compact. Vorrei capire però qual è la differenza tra lo scomparire per denatalità e lo scomparire perché tutto viene. Ricoperto dagli immigrati, compresa la nazionale di calcio a sentire gli espertoni in studio x.com

Denatalità, quali sono le città italiane in cui nascono meno bambiniTre città sarde guidano la classifica; in generale è il Centro-Sud a risentire maggiormente del calo delle nascite. gravidanzaonline.it

Il presidente dell’Inps Fava: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincereIl sistema pensionistico è in equilibrio ma sappiamo allo stesso tempo quali sono le criticità e le preoccupazioni. Invecchiamento, denatalità e AI sono le ... ilfattoquotidiano.it