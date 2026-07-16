È stato indagato il figlio di un sospettato nel caso dell’omicidio di un uomo di 30 anni avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 aprile davanti a un’abitazione di Induno Olona. L’inchiesta, inizialmente focalizzata su un presunto responsabile, si è estesa coinvolgendo anche il figlio del sospettato. Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

Si amplia il fronte dell’inchiesta sull’ omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso nella notte tra il 10 e l’11 aprile davanti alla propria abitazione di via Porro, a Induno Olona. Dopo il padre Gesuino Corona, ritenuto dagli investigatori l’autore materiale della coltellata mortale, anche il figlio Dimitri Corona, 27 anni, è ora indagato per concorso morale e materiale nell’omicidio. La Procura di Varese ritiene che il giovane abbia avuto un ruolo nella violenta aggressione culminata con la morte di Ambrosino e ha chiesto nei suoi confronti una nuova misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari ha però respinto l’istanza, ritenendo che, allo stato degli atti, non vi siano i presupposti per applicare la custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Induno . Indagato il figlio del presunto killer

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