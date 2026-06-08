Calici d' eccellenza degustazioni e musica live | torna VinItala

Tre giorni di eventi a Largo Badia nella frazione di Croce a Itala con degustazioni di vini di Valle Monte Scuderi, musica dal vivo e street food locale. La manifestazione VinItala prevede calici d'eccellenza, anche in abbinamento con specialità gastronomiche della zona. La kermesse si svolgerà presso lo spazio pubblico, coinvolgendo produttori e visitatori in un programma di degustazioni e intrattenimento.

Viticoltura di Valle Monte Scuderi, street food locale e tre giorni indimenticabili. Questi gli ingredienti di VinItala kermesse che si terrà a Largo Badia nella frazione di Croce a Itala.Cuore pulsante dell'evento, in programma dal 12 al 14, la Chiesa Arabo Normanna dei Santi Pietro e Paolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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