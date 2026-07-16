A Lido Tre Archi è in corso una petizione contro la presenza di persone nomadi nel quartiere. Gli abitanti segnalano che, nonostante la presenza continua, le forze di polizia municipale non intervenirebbero per allontanarli. Finora sono state raccolte oltre 300 firme, con l’intenzione di inviarle a sindaco, assessore, vigili, prefetto e autorità competenti.

"Sono ancora lì e la polizia municipale non fa nulla per allontanarli. Così abbiamo deciso di fare una petizione con tanto di raccolta firme (oltre 300 finora, ndr) da inviare a sindaco, assessore, vigili, prefetto e autorità competenti". A parlare, riguardo il problema dei campi nomadi illegali presenti nel quartiere, è Gabriele Voltattorni, presidente del Corta, Comitato residenti Tre Archi. "Il quartiere – spiega Voltattorni – negli ultimi anni ha iniziato un importante percorso di rinascita: i risultati ottenuti nel contrasto al degrado e alla criminalità avevano restituito fiducia ai residenti e ai proprietari degli immobili. Oggi, tuttavia, numerosi cittadini segnalano una situazione che rischia di compromettere questo percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado a Lido Tre Archi. Petizione contro i nomadi: "La municipale dov’è?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lido Tre Archi contro il campo rom: “Furti, minacce, degrado e spaccio. Fanno pipì dove capita”Il Lido Tre Archi ha denunciato un aumento di problemi legati a un campo rom vicino alla zona.

Lido Tre Archi contro il campo rom: “Furti, minacce, escrementi, spaccio. Non ne possiamo più”Al Lido Tre Archi, residenti riferiscono di furti, minacce, escrementi e spaccio nel campo rom vicino.

Argomenti più discussi: Degrado a Lido Tre Archi. Petizione contro i nomadi: La municipale dov’è?; La voce dei comitati | Furti spaccio e degrado ormai in tutti i quartieri E le istituzioni? Immobili.

Degrado a Lido Tre Archi. Petizione contro i nomadi: La municipale dov’è?Più residenti segnalano comportamenti non consoni negli spazi pubblici. Nel quartiere è scattata una raccolta firme per contrastare il fenomeno. . ilrestodelcarlino.it

Rom e degrado a Lido Tre Archi: Ma qui si fa anche tanta culturaFermo, una quartiere difficile che cerca di ripartire: al festival ’Secondi a chi’ rap e gare di aquiloni ... msn.com