Lido Tre Archi contro il campo rom | Furti minacce escrementi spaccio Non ne possiamo più

Al Lido Tre Archi, residenti riferiscono di furti, minacce, escrementi e spaccio nel campo rom vicino. Secondo alcune testimonianze, i problemi si sono intensificati negli ultimi mesi, causando disagio e preoccupazione tra la comunità locale. Le segnalazioni indicano un aumento di episodi di criminalità e degrado legati alla presenza del campo. La situazione ha portato a richieste di intervento da parte delle autorità per garantire sicurezza e ordine pubblico.

“Furti, minacce, escrementi, spaccio. Non ne possiamo più, abbiamo finito la pazienza e lo spirito di sopportazione” Fermo, 5 luglio 2026 – Fabio Castori per www.ilrestodelcarlino.it – Residenti sul piede di guerra a Lido Tre Archi per il campo nomadi che si è insediato nella piazza principale del quartiere, portando scompiglio e disagi ad un quartiere che ha già diverse problematiche legate alla sicurezza e alla convivenza delle varie etnie. “La premessa – spiega uno dei residenti – è che non siamo né razzisti né xenofobi. Rifiutiamo qualsiasi tipo di etichetta e vogliamo soltanto che il Comune si occupi delle nostre problematiche. Non ce l’abbiamo con l’insediamento del campo nomadi in quanto rom, ma perché si comportano in modo incivile e la loro presenza mette rischio la nostra incolumità”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lido Tre Archi contro il campo rom: “Furti, minacce, degrado e spaccio. Fanno pipì dove capita”Il Lido Tre Archi ha denunciato un aumento di problemi legati a un campo rom vicino alla zona.

Degrado in Viale Ramazzini: "Risse e spaccio, non ne possiamo più"Nella serata di mercoledì, in viale Ramazzini a Reggio Emilia, si sarebbe verificata una rissa violenta.

Temi più discussi: Lido Tre Archi contro il campo rom: Furti, minacce, degrado e spaccio. Fanno pipì dove capita; Notte agitata tra Porto Sant’Elpidio e Lido Tre Archi: due cinquantenni fermati dopo atti vandalici; Un’area fitness in riva al mare e una spiaggia anche per i cani. Il Comune di Fermo ha presentato i nuovi servizi a Marina Palmense,...; Si accascia mentre passeggia in mare, 83enne muore a Lido di Fermo.

Lido Tre Archi contro il campo rom: Furti, minacce, degrado e spaccio. Fanno pipì dove capitaSi è insediato nella piazza principale del quartiere, portando scompiglio e disagi ad un quartiere che ha già problematiche legate alla sicurezza: Urinano e defecano dove capita, anche negli androni ... ilrestodelcarlino.it

Lido tre Archi come in un film di Tarantino, rapine a mano armata con machete e cani da combattimento aizzati contro le vittime: 4 arrestiFERMO Molto pulp, zero fiction. Le immagini sembrano uscite da un film di Tarantino: rapine a mano armata con machete e cani da combattimento, 4 arresti a Lido Tre Archi. La Polizia di Stato di Fermo, ... corriereadriatico.it