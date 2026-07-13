Amici 26 verso una rivoluzione | arriva anche lo sport nella scuola?

Si parla di un possibile inserimento di discipline sportive nel programma di Amici 26. La notizia, ancora non ufficiale, circola tra indiscrezioni e potrebbe rappresentare una delle principali novità della nuova edizione del talent. Al momento, non ci sono conferme da parte degli organizzatori o dei responsabili del format. La trasmissione, condotta da una nota conduttrice, si prepara a introdurre questa novità, che potrebbe cambiare la formula tradizionale del programma.

Una nuova indiscrezione parla dell'arrivo delle discipline sportive nella scuola di Amici 26. Se confermata, sarebbe una delle novità più significative del talent di Maria De Filippi degli ultimi anni. Mentre cresce l'attesa per la prossima edizione di Amici, continuano a rincorrersi indiscrezioni sulle possibili novità allo studio da parte della produzione. Dopo le voci sull'addio alla casetta e sul futuro del daytime, nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor che riguarda direttamente la struttura del programma: nella scuola potrebbe arrivare una terza materia, destinata ad affiancare canto e danza. Amici 26, lo sport potrebbe diventare la terza materia della scuola L'ultima indiscrezione è stata riportata da Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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