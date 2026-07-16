La squadra di pallavolo e il coach hanno annunciato la separazione, pochi giorni dopo la promozione in Serie B. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli. Nessuna delle parti ha rivelato i motivi della rottura, che avviene a pochi giorni dall’evento storico per la società. La squadra continuerà il percorso senza il tecnico.

Tarantini Time Quotidiano Dopo aver scritto una delle pagine più importanti della propria storia sportiva, si dividono le strade della De Florio Nuovi Orizzonti e di Gianpaolo Amatori. La società ionica ha annunciato la conclusione del rapporto professionale con il tecnico al termine della stagione 20252026. L’allenatore lascia la panchina dopo un’annata culminata con la conquista del campionato di Serie C Femminile Puglia e con la promozione in Serie B Nazionale, traguardo mai raggiunto in precedenza dal sodalizio. La società ha evidenziato come la decisione sia maturata nel rispetto reciproco, al termine di un percorso condiviso caratterizzato da professionalità, impegno e risultati, sottolineando il contributo fornito dal tecnico nella costruzione di un gruppo capace di centrare un obiettivo storico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - De Florio Nuovi Orizzonti e coach Amatori si separano dopo la storica promozione in Serie B

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De Florio Nuovi Orizzonti, parla coach Amatori

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