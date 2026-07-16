Dazn nuovi aumenti in arrivo | ecco quanto costerà vedere la serie A in tv

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dazn ha annunciato nuovi aumenti dei prezzi per la stagione 2026-27, applicabili agli abbonamenti “Full” e “Family”. I costi di questi piani subiranno un incremento, mentre rimangono invariati i prezzi dei pacchetti “My Club Pass”, “Goal” e “Sport”. La modifica riguarda sia i nuovi clienti che gli utenti già attivi. La società ha comunicato che i cambiamenti entreranno in vigore con l’inizio della prossima stagione.

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Un nuovo listino prezzi al rialzo. Per tutti, anche i vecchi clienti. Dazn lancia la nuova stagione 202627 ritoccando i costi dei suoi abbonamenti. Come anticipato da Calcio e Finanza, gli aumenti non riguardano i piani “My Club Pass”, “Goal” e “Sport”, ma soltanto quelli “Full” e “Family”. Dal prossimo 16 agosto i due pacchetti si adeguano – per tutti i clienti – al tariffario già in vigore dallo scorso marzo, introdotto in un primo momento solo per i nuovi abbonati. Di quanto aumenta il piano Full Di quanto parliamo? Per quanto riguarda il piano Dazn Full, gli aumenti saranno i seguenti: da 44,99 euro al mese a 46,99 euro al mese nella... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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