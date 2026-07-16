Il livello del Danubio a Budapest ha raggiunto i 8 centimetri sopra il minimo storico del 2018, portando alla sospensione delle crociere fluviali nella zona. Numerosi battelli sono rimasti fermi a nord della capitale ungherese a causa delle condizioni. La riduzione del livello dell'acqua ha reso difficile la navigazione sul fiume, con alcune imbarcazioni impossibilitate a proseguire le rotte previste. La situazione limita le attività di trasporto e turismo lungo il fiume.

Con l’acqua a soli 8 centimetri dal primato storico del 2018, molti battelli bloccati a nord della capitale ungherese. “Sempre più difficile assicurare la navigazione”. I rischi di un settore che vale 600mila passeggeri annui. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Danubio a livelli minimi record. Si fermano le crociere fluviali a Budapest

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