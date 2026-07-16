Dallo sport al sociale I workshop per crescere C’è pure il blind baseball

Unire il lato più genuino dello sport, quello della passione e del divertimento, all’attenzione verso temi di natura sociale. È stato anche questo uno degli obiettivi di Eurogym, sia attraverso le esibizioni, sia nei workshop mattutini di questi giorni, ai quali i gruppi prendono parte guidati da volontari e istruttori. E, a proposito di sensibilizzazione, quella nei confronti della disabilità non poteva che essere in primo piano. Il campo sportivo Turchi ha fatto da cornice alle dimostrazioni di blind baseball, ’baseball per non vedenti’: a guidare le operazioni è stata Ilaria Di Giulio, allenatrice della Fiorentina BCX e coach della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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