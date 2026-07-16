Domenica sera si terrà l'ultimo match di Lionel Messi, che ha iniziato la carriera professionistica circa 21 anni fa. In questo periodo, il calciatore è passato da essere considerato un “leader mancato” a un “trascinatore” riconosciuto per i numeri record. La sua carriera è caratterizzata da numerosi titoli e record individuali e di squadra, consolidando la sua posizione tra i calciatori più celebrati della storia.

Pensare che domenica sera sarà l'ultimo ballo di Lionel Messi viene già un po' di malinconia. Sono passati quasi 21 anni da quel 17 agosto 2005, giorno in cui la pulga fa il suo esordio con l'Argentina, dando il via a una storia d'amore ricchissima di soddisfazioni ma che in qualche occasione gli ha regalato anche delle delusioni., La mente va subito al 2016 e a quella maledetta finale di Coppa America contro il Cile, persa alla lotteria degli undici metri e con un rigore sbagliato dallo stesso Leo. "La decisione è presa. Ho fatto di tutto per cercare di vincere qualcosa, ma non ce l'ho fatta. La mia esperienza con la Seleccion è finita", dichiara Messi nel post partita, scatenando moltissime polemiche tra i tifosi argentini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Da "leader mancato" a "trascinatore": i numeri di Messi lo fanno sempre più leggenda

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