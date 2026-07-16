La quinta edizione di ’Da Chiostro a Chiostro’ si è conclusa con un bilancio molto positivo. La manifestazione, organizzata da Confesercenti Prato, ha attirato numerosi visitatori, valorizzando le bellezze storiche e le eccellenze enogastronomiche della città. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori e visitatori, confermando il successo di questa iniziativa. La rassegna si è svolta nei chiostri storici della zona, con un’ampia offerta di prodotti e degustazioni.

Si è chiusa con un bilancio straordinariamente positivo la quinta edizione di ’Da Chiostro a Chiostro 2026’, la manifestazione promossa da Confesercenti Prato che ha saputo riaccendere i riflettori sulle bellezze storiche e sulle eccellenze enogastronomiche della città. A meno di 24 ore dalla conclusione i numeri e i back raccolti delineano il quadro di un vero e proprio successo, superiore alle più rosee aspettative della vigilia. La risposta del pubblico è stata massiccia: migliaia di visitatori, pratesi e non solo, hanno affollato i suggestivi spazi del Misericordia e Dolce - vecchio ospedale e del Conservatorio San Niccolò, confermando la grande attrattività di un format maturo, capace di coniugare cultura, convivialità di qualità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Chiostro a Chiostro promosso a pieni voti: "Vera vetrina di gusto"

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