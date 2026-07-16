Da Carlo Lucarelli a Chiara Francini | il teatro di Fiesole presenta la nuova stagione

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro di Fiesole ha annunciato la stagione 202627 con oltre ottanta serate, trenta spettacoli e tre prime nazionali. Tra gli appuntamenti, ci sono rappresentazioni di autori italiani e internazionali, con numerosi artisti sul palco. La programmazione comprende anche performance di danza e musica dal vivo. La stagione si svolgerà tra ottobre e giugno, con spettacoli distribuiti su diversi giorni della settimana. La biglietteria sarà aperta da settembre.

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Firenze, 16 luglio 2026 – Oltre ottanta serate, trenta spettacoli e tre prime nazionali per la stagione 202627 del Teatro di Fiesole: Carlo Lucarelli, Federico Buffa, Chiara Francini, Sergio Cammariere, The Kitchen Company, Danilo Rea, Marco Baliani, Franco Mussida, Maurizio Lombardi, Gaia Nanni, Lyric Dance Company e Alessandro Riccio sono solo alcuni protagonisti di un cartellone che, da ottobre a maggio, intreccerà teatro, narrazione e danza, ma anche jazz, musica d’autore, cinema e conferenze-spettacolo. E poi, il meglio della produzione teatrale fiorentina, le proposte d’essai delle rassegne Autunno Fiesolano e Primavera Fiesolana, la rinnovata collaborazione con The Kitchen Company, presente con ben tre titoli: “Le Cognate”, “Rumors” e “La strana coppia - al femminile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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