L’Unione europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro una rete di cyber-spie russe collegata all’Fsb, responsabile di operazioni di cyber-spionaggio. Le misure mirano a bloccare l’attività di questa rete, ritenuta coinvolta in attacchi informatici contro diversi Stati membri. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Consiglio europeo e riportata da Politico Europe. Le sanzioni includono restrizioni finanziarie e limitazioni di accesso a tecnologie e servizi digitali.

Bruxelles, secondo quanto riportato da Politico Europe e confermato dagli atti del Consiglio dell’Unione europea, ha annunciato il nuovo pacchetto di misure restrittive che colpisce membri e facilitatori dell’ecosistema cyber russo ritenuti responsabili di attività di spionaggio, sabotaggio e supporto operativo contro Paesi europei, Ucraina e partner internazionali. Nella dichiarazione dell’Alto rappresentante dell’Ue, Bruxelles afferma che questa struttura controlla diversi gruppi di minaccia cyber, compreso Turla, sigla nota da anni agli apparati di sicurezza occidentali per campagne di lungo periodo contro reti governative, diplomatiche e industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cyber-spie russe, l’Ue sanziona la rete dell’Fsb dietro Turla

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