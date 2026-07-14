Un nuovo avviso congiunto sulla sicurezza informatica è stato diffuso da diverse agenzie statunitensi e europee. La National Security Agency, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, il Federal Bureau of Investigation, il National Cyber Security Centre britannico e l’Anssi francese hanno pubblicato un avviso riguardante attività cyber russe. Secondo il rapporto, le agenzie hanno rilevato operazioni di hacking che coinvolgono router e altre infrastrutture di rete. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tecniche o le vittime.

È stato pubblicato un nuovo Joint Cybersecurity Advisory, pubblicato dalla National Security Agency insieme a un ampio gruppo di agenzie partner, dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency al Federal Bureau of Investigation, dal National Cyber Security Centre britannico all’Anssi francese. Nel documento figurano anche le agenzie italiane di intelligence, Aisi e Aise, tra gli organismi che co-siglano l’avviso. Il titolo recita: Improve Router Hygiene to Protect Against Russian State-Sponsored Targeting. La Nsa spiega che l’obiettivo è mettere in guardia i proprietari di dispositivi e i difensori di rete contro le attività di attori russi sponsorizzati dallo Stato, in particolare contro reti infrastrutturali critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Fsb passa dai router. L’allarme della Nsa sulle operazioni cyber russe

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