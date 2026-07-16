Cubo nero rebus sopralluoghi | Non abbiamo fatto retromarcia Invitati dalla Soprintendenza

Notizia in breve

La direzione Urbanistica del Comune conferma di aver partecipato ai sopralluoghi ai cantieri dell’ex Teatro Comunale di Corso Italia, senza fare marcia indietro. La Soprintendenza aveva invitato le autorità a verifiche sul sito, ma non ci sono state modifiche alla propria posizione. Il cantiere rimane avvolto da un cubo nero, e i sopralluoghi si sono svolti con le autorità competenti, senza variazioni rispetto alle precedenti attività.