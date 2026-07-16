Cubo nero rebus sopralluoghi | Non abbiamo fatto retromarcia Invitati dalla Soprintendenza
La direzione Urbanistica del Comune conferma di aver partecipato ai sopralluoghi ai cantieri dell’ex Teatro Comunale di Corso Italia, senza fare marcia indietro. La Soprintendenza aveva invitato le autorità a verifiche sul sito, ma non ci sono state modifiche alla propria posizione. Il cantiere rimane avvolto da un cubo nero, e i sopralluoghi si sono svolti con le autorità competenti, senza variazioni rispetto alle precedenti attività.
di Stefano Brogioni FIRENZE "Nessuna retromarcia della direzione Urbanistica del Comune sulla partecipazione ai sopralluoghi ai cantieri dell’ex Teatro Comunale di Corso Italia". Ma l’assessore all’urbanistica, Caterina Biti, pur ribadendo che, secondo Palazzo Vecchio, i "sopralluoghi competono infatti alla Soprintendenza, titolare in materia di paesaggio", conferma che lo scorso aprile "per la prima volta negli ultimi mesi l’organo ministeriale ha richiesto che anche gli uffici tecnici dell’Amministrazione Comunale partecipassero ai sopralluoghi" al contestato " cubo nero ". La richiesta della ditta. In quell’occasione - abbiamo ricostruito... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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