Crollano le auto a gas ma la tecnologia resta importante per l’Italia

Se nel difficile panorama del settore automotive ultimamente c’è spesso una nuova cattiva notizia, a volte può far capolino una buona notizia. Nei primi mesi del 2026 il saldo delle nuove immatricolazioni delle auto a GPL segna un -30% rispetto al 2025 e le trasformazioni (dall’alimentazione a benzina a quella a gas) dal 2012 hanno visto un drastico calo a meno 82%. Tuttavia, il GPL rimane tra le principali alimentazioni in Italia - forte dei numeri rilevantissimi degli anni passati-, la prima tra quelle alternative, e alcune grandi case automobilistiche continuano a sfornare nuovi modelli bifuel benzina-GPL, anzi da pochi mesi esiste anche un modello che nasce addirittura trifuel (benzina, elettrico, GPL). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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