Superman di James Gunn, prodotto da Warner Bros. DC Studios, ha ottenuto sei candidature ai Critics Choice Super Awards 2026, risultando il film più nominato. La cerimonia di premiazione si svolgerà quest’anno con questa pellicola in evidenza tra le nomination cinematografiche. La presenza di Superman tra i principali candidati sottolinea il successo e l’interesse suscitato dalla produzione. La lista completa delle nomination sarà annunciata prossimamente.

A guidare il fronte cinematografico con ben sei candidature complessive è Superman di James Gunn (targato Warner Bros.DC Studios), che si impone come titolo da battere conquistando la nomination come Miglior Film di Supereroi e ben tre menzioni nella categoria riservata ai migliori attori grazie alle interpretazioni di David Corenswet, Edi Gathegi e Nicholas Hoult. Sul fronte televisivo, l’ormai conclusa stagione di The Boys (Prime Video) svetta su tutti gli altri contendenti portando a casa cinque nomination, inclusa quella per il Miglior Attore al carismatico Antony Starr nel ruolo di Patriota. Il resto delle nomination delinea una sfida accesissima e ricca di grandissimi nomi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Critics Choice Super Awards 2026: annunciate le nomination trionfa Superman

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Superman Leads Critics Choice Super Award Nominations, Obsession and Weapons Top Hor

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