I sindaci di diversi comuni hanno inviato una lettera alla direttrice dell’Azienda sanitaria locale Roma 5, segnalando problemi legati alla sanità. La comunicazione è stata pubblicata dal Comune di Colleferro e firmata dai rappresentanti dei rispettivi territori. La missiva evidenzia situazioni di criticità nel sistema sanitario locale e chiede interventi immediati. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui contenuti specifici della lettera.

Cronache Cittadine RICEVIAMO e pubblichiamo un comunicato stampa giuntoci dal Comune di Colleferro e sottoscritto dai Sindaci (o loro rappresentanti) dei Comuni L'articolo Criticità sanitarie. I Sindaci di Colleferro, Artena, Gavignano, Labico, Montelanico, Valmontone scrivono alla Direttrice dell’Asl Roma 5 Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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