Ricordate Cristina Chiabotto? Oggi fa un altro lavoro | la stoccata all’ex fidanzato e a Miss Italia non le manda a dire!
Cristina Chiabotto, vincitrice di Miss Italia nel 2004, ha recentemente rivolto parole dure nei confronti del suo ex fidanzato e dell'organizzazione del concorso. Dopo quasi ventidue anni dalla vittoria, l’ex regina di bellezza ha commentato pubblicamente, senza mezzi termini, le sue esperienze passate. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, riaccendendo l’interesse sulla figura che, nel corso degli anni, ha intrapreso diverse strade professionali.
Sono passati quasi ventidue anni da quando Cristina Chiabotto conquistò la corona di Miss Italia, dando il via a una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi, però, l’ex reginetta di bellezza ha scelto di rallentare e di costruire una quotidianità molto diversa, mettendo al centro la famiglia e selezionando con attenzione gli impegni professionali. In una lunga intervista, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, parlando senza filtri anche del passato, delle relazioni sentimentali e del concorso che l’ha resa famosa. La nuova vita di Cristina Chiabotto: cosa fa oggi. Alle soglie dei quarant’anni, Cristina Chiabotto racconta di vivere una fase della sua esistenza molto diversa rispetto a quella degli esordi televisivi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Cristina Chiabotto confessa il tradimento: parole che commuovono tutti
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