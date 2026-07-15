Ricordate Cristina Chiabotto? Oggi fa un altro lavoro | la stoccata all’ex fidanzato e a Miss Italia non le manda a dire!

Notizia in breve

Cristina Chiabotto, vincitrice di Miss Italia nel 2004, ha recentemente rivolto parole dure nei confronti del suo ex fidanzato e dell'organizzazione del concorso. Dopo quasi ventidue anni dalla vittoria, l’ex regina di bellezza ha commentato pubblicamente, senza mezzi termini, le sue esperienze passate. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, riaccendendo l’interesse sulla figura che, nel corso degli anni, ha intrapreso diverse strade professionali.