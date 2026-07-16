Oggi a Roma, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha presieduto un incontro con rappresentanti delle istituzioni locali e delle imprese della Basilicata. Al centro della riunione, la crisi che interessa il settore industriale della regione. Sono stati discussi possibili interventi per sostenere le aziende in difficoltà e rilanciare l’attività produttiva. Nessun dettaglio sulle decisioni adottate al termine dell’incontro.

ROMA (ITALPRESS) – Oggi a Palazzo Chigi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha condotto una riunione cruciale per affrontare la crisi industriale e produttiva che affligge la Regione Basilicata. All’evento erano presenti figure chiave del governo, tra cui il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. A completare il quadro, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sottosegretario Paolo Barelli e rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Crisi industriale in Basilicata: confronto a Palazzo Chigi per rilanciare il settore produttivo.

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