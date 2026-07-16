Crespo all’Atlas | c’è l’accordo firma fino al 2028 per un progetto ambizioso

Atlas, arriva l’ex attaccante dell’Inter Hernan Crespo: firma fino al 2028 per guidare il nuovo progetto ambizioso. Hernán Crespo è pronto a iniziare una nuova avventura. L’allenatore argentino firmerà con l’ Atlas, con l’accordo ormai definito in ogni dettaglio e l’annuncio atteso a breve. Il contratto, che lo legherà al club fino al 2028, rappresenta la base di un progetto che la società messicana ha deciso di sostenere con decisione, puntando su un profilo di esperienza internazionale e con una chiara identità tecnica. Lo riporta Fabrizio Romano Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Crespo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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