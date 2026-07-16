Un albero si è sradicato e si è abbattuto in viale Trento e Trieste a Cremona durante un temporale nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio. L'albero ha causato la rottura di un semaforo, che è stato diviso in due parti. Non sono stati segnalati feriti. La caduta ha provocato disagi al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le squadre di manutenzione.

Un grosso albero è caduto sradicandosi a Cremona, travolgendo anche un semaforo. E' successo in viale Trento e Trieste durante il temporale che ha colpito la città nel pomeriggio di mercoledì 15luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Cremona.

© Ilgiorno.it - Cremona, albero cade e "spezza in due" un semafoto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Violento temporale a Carpi: scoperchiato il tetto di una casa, si spezza tronco di un albero e cade in strada

Albero cade e danneggia due auto in sosta: dramma sfiorato a SapriNella tarda mattinata di oggi, sul Lungomare Italia a Sapri, un grosso albero è caduto improvvisamente, causando danni a due veicoli parcheggiati...

Temi più discussi: Un nubifragio di pochi minuti provoca crolli di piante sulle auto. Tragedia sfiorata in via Palio dell'Oca. Danni in via Trebbia, piazza Roma, viale Trento e Trieste e in altre zone. Guarda il video; Crema - Vigili del fuoco, 200 interventi; Maltempo a Cremona: allagamenti, alberi caduti e due feriti; La morsa del maltempo Alberi crollati sulle auto e sottopassi allagati Lo stop a tutti gli eventi.

Cremona e le raffiche di vento oltre i 100km/h: pali della luce, alberi e tetti sradicati. Il video del semaforo spezzato in dueOndata di maltempo in Lombardia: dopo il pomeriggio da incubo una lunga notte di emergenza: 125 interventi effettuati dai vigili del fuoco. A Crema una donna si è salvata dal crollo di una pianta con ... ilgiorno.it

Non c’è vento ma l’albero cade: olmo si spezza e finisce, senza conseguenze, nel Serio MortoUn grosso ramo di un olmo si è improvvisamente spezzato ed è precipitato nel letto del Serio Morto sabato mattina a Pizzighettone. L’episodio attorno alle 11 in via Piave. Al momento del cedimento non ... cremonaoggi.it