Cosmoprof North America si è svolta a Las Vegas, coinvolgendo aziende, brand e professionisti del settore cosmetico. La manifestazione, durata da lunedì a mercoledì, si è concentrata su innovazione, networking e crescita commerciale. L’evento si tiene negli Stati Uniti, considerato il primo mercato per il settore. La partecipazione ha visto una presenza significativa di operatori del settore provenienti da diverse aree geografiche.

Il viaggio di Cosmoprof nel mondo: da Bologna la manifestazione leader per l’industria cosmetica è sbarcata negli Stati Uniti. Da lunedì a mercoledì, Cosmoprof North America Las Vegas ha riunito aziende, brand, buyer, professionisti per "tre giornate dedicate a innovazione, networking e sviluppo del business". Oltre 26mila operatori e distributori per i mercati dell’America settentrionale e 950 aziende. "L’appuntamento di Las Vegas conferma il ruolo del network Cosmoprof come piattaforma globale per l’industria beauty – dice Gianpiero Calzolari (in foto), presidente di BolognaFiere –. È una tappa fondamentale per presidiare gli Usa, primo mercato per il comparto cosmetico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosmoprof negli Usa: "Qui il primo mercato"

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