Così il caldo dà alla testa e mette a rischio la salute mentale | Ansia depressione e aggressività

Il caldo record ha portato a un aumento dei ricoveri per problemi di salute mentale. Uno studio pubblicato su Nature Health ha analizzato 2,6 milioni di ricoveri ospedalieri durante le ondate di calore in 852 località di Brasile, Canada, Cile e Nuova Zelanda. Sono stati riscontrati casi di ansia, depressione e aggressività legati alle alte temperature. I dati mostrano un collegamento tra ondate di calore e un incremento delle problematiche psichiche.

Il caldo record mette a rischio la salute mentale. Uno studio su Nature Health ha analizzato 2,6 milioni di ricoveri ospedalieri per problemi di sanità mentale durante le ondate di calore in 852 località di Brasile, Canada, Cile e Nuova Zelanda. I numeri dicono che il caldo estremo è associato a un aumento del rischio di ospedalizzazione. Così il caldo dà alla testa. Le alte temperature tendono a «peggiorare il nostro stato d’animo e le condizioni psicologiche», puntualizza Antonio Vita, presidente eletto della Società Italiana di Psichiatria che spiega al Corriere come aumentano la depressione, l’aggressività e i comportamenti autolesionistici. 🔗 Leggi su Open.online

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