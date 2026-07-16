Cosenza ragazza di 14 anni si allontana da casa famiglia | in corso le ricerche

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 14 anni si è allontanata dalla casa famiglia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio. Gli operatori della struttura hanno immediatamente attivato le ricerche. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine. Le ricerche sono ancora in corso. Nessuna informazione sulla sua destinazione o motivazioni dell’allontanamento. La ragazza non è stata ancora rintracciata.

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La minore si sarebbe allontanata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio. A far scattare l’allarme gli operatori della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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