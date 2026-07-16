Cosenza ragazza di 14 anni si allontana da casa famiglia | in corso le ricerche

Una ragazza di 14 anni si è allontanata dalla casa famiglia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio. Gli operatori della struttura hanno immediatamente attivato le ricerche. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine. Le ricerche sono ancora in corso. Nessuna informazione sulla sua destinazione o motivazioni dell’allontanamento. La ragazza non è stata ancora rintracciata.

La minore si sarebbe allontanata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio. A far scattare l’allarme gli operatori della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si allontana da casa e scompare nel nulla: a Castellaneta è timore per Giulio Randazzo, 20 anni. Partite le ricercheGiulio Randazzo, 20 anni, è scomparso a Castellaneta dopo essere uscito volontariamente di casa nel pomeriggio del 23 giugno.

Si allontana dal domicilio e scompare nel nulla: in corso le ricerche di un 16enneUn ragazzo di 16 anni, nato in Afghanistan il primo gennaio 2010, è scomparso sabato 16 e da allora non si hanno più sue notizie.

Temi più discussi: Via Petrassi, largo Garritano, traversa Senatore... approvate 14 intitolazioni a cittadini illustri e personalità storiche; Accoltella l’ex fidanzata a San Giovanni in Fiore, 22enne a processo; Io obietto alla guerra, Comune di Cosenza verso l’adesione alla campagna di Emergency; Incidente a Guardia Piemontese: auto finisce fuori strada, 4 giovani feriti. Grave un 19enne.

Quattordicenne si allontana da casa famiglia a Cosenza, ricerche in corso(ANSA) - COSENZA, 16 LUG - Sono in corso a Cosenza le ricerche di una ragazza di 14 anni che si è allontanata, nel pomeriggio di ieri, da una casa famiglia della città. A far scattare l'allarme sono s ... msn.com

Cosenza, ragazza di 14 anni si allontana da casa famiglia: in corso le ricercheSono in corso a Cosenza le ricerche di una ragazza di quattordici anni che si sarebbe allontanata da una casa famiglia della città. La minorenne, stando a quanto si apprende, avrebbe fatto perdere le ... fanpage.it