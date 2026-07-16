Cosa cambia con la legge Liberi di Scegliere l’ex moglie del boss a Fanpage | C’è più speranza per il futuro

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È legge il protocollo "Liberi di Scegliere" nato per salvare i minori che vogliono scappare dalla criminalità organizzata. Roberto Di Bella, il magistrato che ha ideato il protocollo nel 2012, spiega ora cosa cambierà. Parla a Fanpage.it l'ex moglie di un boss scappata con i suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Referendum Giustizia, cosa cambia DAVVERO con il Sì o il No: la riforma Nordio SPIEGATA PER TUTTI

Video Referendum Giustizia, cosa cambia DAVVERO con il Sì o il No: la riforma Nordio SPIEGATA PER TUTTI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Liberi di scegliere: la legge che dà futuro ai giovani

Leggi anche: Bunker del boss Zagaria con corrente 'a scrocco': cala il sipario per il boss, il vivandiere e la moglie

Temi più discussi: ‘Liberi di scegliere’ è legge: da Senato ok alla protezione dei minori; Approvata la legge per donne e minori in fuga dalle famiglie mafiose. Luigi Ciotti: Enorme gioia, ora strumenti concreti; Liberi di scegliere: è legge il protocollo che grida alla 'ndrangheta che non ci sono vite segnate per sempre; Riforma ordinamento forense: verso l’ok definitivo. Primo ok al ddl Liberi di scegliere.

liberi di scegliere cosa cambia con la‘Liberi di scegliere’ è legge: via libera definitivo del SenatoLa legge nasce dall’esperienza maturata dall’allora presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella ... reggiotv.it

liberi di scegliere cosa cambia con laCosa cambia con la legge Liberi di Scegliere, l’ex moglie del boss a Fanpage: C’è più speranza per il futuroÈ legge il protocollo Liberi di Scegliere nato per salvare i minori che vogliono scappare dalla criminalità organizzata ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web