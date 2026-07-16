Cosa cambia con la legge Liberi di Scegliere l’ex moglie del boss a Fanpage | C’è più speranza per il futuro
È legge il protocollo "Liberi di Scegliere" nato per salvare i minori che vogliono scappare dalla criminalità organizzata. Roberto Di Bella, il magistrato che ha ideato il protocollo nel 2012, spiega ora cosa cambierà. Parla a Fanpage.it l'ex moglie di un boss scappata con i suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Referendum Giustizia, cosa cambia DAVVERO con il Sì o il No: la riforma Nordio SPIEGATA PER TUTTI
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Temi più discussi: ‘Liberi di scegliere’ è legge: da Senato ok alla protezione dei minori; Approvata la legge per donne e minori in fuga dalle famiglie mafiose. Luigi Ciotti: Enorme gioia, ora strumenti concreti; Liberi di scegliere: è legge il protocollo che grida alla 'ndrangheta che non ci sono vite segnate per sempre; Riforma ordinamento forense: verso l’ok definitivo. Primo ok al ddl Liberi di scegliere.
Ieri in Senato è passata una legge storica, votata ALL’UNANIMITÀ: il protocollo Liberi di scegliere diventa finalmente legge dello Stato! Basta con la rassegnazione, basta con il destino già scritto per chi nasce in contesti di criminalità! x.com
La mafia non è un’eredità da accettare, ma un destino che lo Stato può aiutare a cambiare. Con l’approvazione della legge Liberi di scegliere nasce un nuovo strumento per proteggere donne, bambini e ragazzi che vivono dentro famiglie mafiose e offrire lor facebook
‘Liberi di scegliere’ è legge: via libera definitivo del SenatoLa legge nasce dall’esperienza maturata dall’allora presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella ... reggiotv.it
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