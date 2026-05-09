Bunker del boss Zagaria con corrente ' a scrocco' | cala il sipario per il boss il vivandiere e la moglie

Il boss dei Casalesi Michele Zagaria e i suoi storici vivandieri, Vincenzo Inquieto e la moglie Rosaria Massa sono stati assolti dal reato di furto aggravato di energia elettrica. E’ quanto disposto dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Stanislao Vittorio Enrico Scarlini.🔗 Leggi su Casertanews.it

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