La Lazio ha avviato trattative per ingaggiare John Kennedy dal Fluminense. La società biancoceleste ha discusso con il club brasiliano per definire il trasferimento dell’attaccante. La trattativa si è sviluppata nelle ultime settimane, senza ancora un accordo definitivo. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli operatori di mercato, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La società sta valutando le condizioni per portare l’attaccante in Italia.

2026-07-16 09:22:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Questa, poi. Un serissimo scherzo del mercato, meriterebbe una caricatura. Sai le gag: Lotito e John Kennedy, al secolo come il centravanti della Fluminense, solo omonimo di John Fitzgerald, il presidente-mito americano. Un omaggio del papà dell’attaccante al 35º presidente degli Stati Uniti. Il John di Lotito non è americano, è brasilianissimo, ha 24 anni, è alto 1,73, ha un identikit diverso da tutte le punte in rosa. Il nome fa scena, anche qualche gol. Il Kennedy d’attacco ha regalato la Libertadores al Fluminense nel 2023, suo il colpo decisivo contro il Boca Juniors. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Lazio punta John Kennedy: la trattativa di Lotito per la punta del Fluminense

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